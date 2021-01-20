Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала символічну збірну найкращих футболістів за підсумками 2020 року.

До команди року увійшли відразу п’ять гравців, які у сезоні-2019/20 із мюнхенською Баварією оформили требл – виграли Кубок Німеччини, Бундеслігу та Лігу чемпіонів.

Всього у складі опинилися футболісти всіх п’яти провідних футбольних ліг Європи.

Команда була сформована за підсумками голосування вболівальників на сайті УЄФА.

Команда року

Голкіпер : Мануель Ноєр (Баварія Мюнхен);

: Мануель Ноєр (Баварія Мюнхен); Захисники : Йозуа Кімміх (Баварія Мюнхен), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія Мюнхен);

: Йозуа Кімміх (Баварія Мюнхен), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія Мюнхен); Півзахисники : Тіаго Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті);

: Тіаго Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті); Нападники: Криштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовскі (Баварія Мюнхен), Неймар (ПСЖ);

Також УЄФА назвав жіночу команду 2020 року. До символічної збірної потрапили шість гравців Ліона, який у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів УЄФА.

Всього команда складається із футболісток шести клубів.

Голкіпер : Сара Буадді (Ліон)

: Сара Буадді (Ліон) Захисники : Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті), Кадеїша Бьюкенен (Ліон), Венді Ренар (Ліон), Магдалена Ерікссон (Челсі);

: Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті), Кадеїша Бьюкенен (Ліон), Венді Ренар (Ліон), Магдалена Ерікссон (Челсі); Півзахисники : Кейра Амрауї (Барселона), Амандін Анрі (Ліон), Сара-Бьорк Гуннарсдоттір (Вольфсбург/Лион);

: Кейра Амрауї (Барселона), Амандін Анрі (Ліон), Сара-Бьорк Гуннарсдоттір (Вольфсбург/Лион); Нападники: Дельфін Каскаріно (Ліон), Даніель ван де Донк (Арсенал), Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі).

В обидві символічні збірні за версією УЄФА потрапили найкращі футболісти року у чоловіків та жінок. Це поляк Роберт Левандовскі та данка Пернілле Хардер.