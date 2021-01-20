Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала символічну збірну найкращих футболістів за підсумками 2020 року.
До команди року увійшли відразу п’ять гравців, які у сезоні-2019/20 із мюнхенською Баварією оформили требл – виграли Кубок Німеччини, Бундеслігу та Лігу чемпіонів.
Всього у складі опинилися футболісти всіх п’яти провідних футбольних ліг Європи.
Команда була сформована за підсумками голосування вболівальників на сайті УЄФА.
Команда року
- Голкіпер: Мануель Ноєр (Баварія Мюнхен);
- Захисники: Йозуа Кімміх (Баварія Мюнхен), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія Мюнхен);
- Півзахисники: Тіаго Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті);
- Нападники: Криштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовскі (Баварія Мюнхен), Неймар (ПСЖ);
Також УЄФА назвав жіночу команду 2020 року. До символічної збірної потрапили шість гравців Ліона, який у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів УЄФА.
Всього команда складається із футболісток шести клубів.
- Голкіпер: Сара Буадді (Ліон)
- Захисники: Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті), Кадеїша Бьюкенен (Ліон), Венді Ренар (Ліон), Магдалена Ерікссон (Челсі);
- Півзахисники: Кейра Амрауї (Барселона), Амандін Анрі (Ліон), Сара-Бьорк Гуннарсдоттір (Вольфсбург/Лион);
- Нападники: Дельфін Каскаріно (Ліон), Даніель ван де Донк (Арсенал), Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі).
В обидві символічні збірні за версією УЄФА потрапили найкращі футболісти року у чоловіків та жінок. Це поляк Роберт Левандовскі та данка Пернілле Хардер.