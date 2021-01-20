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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Левандовскі та Роналду увійшли до команди 2020 року за версією УЄФА

Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала символічну збірну найкращих футболістів за підсумками 2020 року.

До команди року увійшли відразу п’ять гравців, які у сезоні-2019/20 із мюнхенською Баварією оформили требл – виграли Кубок Німеччини, Бундеслігу та Лігу чемпіонів.

Всього у складі опинилися футболісти всіх п’яти провідних футбольних ліг Європи.

Команда була сформована за підсумками голосування вболівальників на сайті УЄФА.

Команда року

  • Голкіпер: Мануель Ноєр (Баварія Мюнхен);
  • Захисники: Йозуа Кімміх (Баварія Мюнхен), Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія Мюнхен);
  • Півзахисники: Тіаго Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті);
  • Нападники: Криштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовскі (Баварія Мюнхен), Неймар (ПСЖ);

Також УЄФА назвав жіночу команду 2020 року. До символічної збірної потрапили шість гравців Ліона, який у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів УЄФА.

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Всього команда складається із футболісток шести клубів.

  • Голкіпер: Сара Буадді (Ліон)
  • Захисники: Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті), Кадеїша Бьюкенен (Ліон), Венді Ренар (Ліон), Магдалена Ерікссон (Челсі);
  • Півзахисники: Кейра Амрауї (Барселона), Амандін Анрі (Ліон), Сара-Бьорк Гуннарсдоттір (Вольфсбург/Лион);
  • Нападники: Дельфін Каскаріно (Ліон), Даніель ван де Донк (Арсенал), Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі).

В обидві символічні збірні за версією УЄФА потрапили найкращі футболісти року у чоловіків та жінок. Це поляк Роберт Левандовскі та данка Пернілле Хардер.

Джерело: УЄФА

Фото: Depositphotos

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