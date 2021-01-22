Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан захворів на коронавірус.

— Реал Мадрид повідомляє, що наш тренер Зінедін Зідан здав позитивний тест на Covid-19, – повідомила прес-служба королівського клубу.

Про стан здоров’я 48-річного французького фахівця поки не відомо.

Відповідно до протоколів безпеки, Зідан змушений буде пропустити найближчий матч мадридців проти Алавеса у 20 турі іспанської Ла Ліги, який відбудеться в суботу, 24 січня.

Раніше на коронавірус захворіли футболісти мадридського клубу бельгійський форвард Еден Азар та бразильський хавбек Каземіро.

Реал вилетів із Кубка Іспанії

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал на виїзді зустрічався із клубом з третього іспанського дивізіону Алькояно. Зустріч відбулася 20 січня і завершилася сенсацією.

Скромний Алькояно вибив галактикос із поточного розіграшу турніру, обігравши галактикос із рахунком 2:1.

Цей матч став дебютним у рамці воріт королівського клубу для голкіпера збірної України Андрія Луніна. Він впевнено розпочав зустріч, але згодом припустився помилок, які вартували команді проходу до наступної стадії Кубка Іспанії.