Вест Гем Юнайтед приймав Донкастер із Першої ліги у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Зустріч відбулася у Лондоні на Олімпійському стадіоні і завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 4:0.

Місце у стартовому складі молотобійців на гру отримав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко і сповна виправдав очікування наставника Вест Гема, віддячивши тому забитим м’ячем на 32-й хвилині матчу. Українець забив після пасу від Саїда Бенрахма.

Це дебютний гол для українця за Вест Гем у поточному розіграші Кубка Англії, а також перший гол за молотобійців ще від 22 вересня минулого року, коли він відзначився у Кубку англійської ліги у ворота Галл Сіті.

Here’s Yarmolenko’s fine finish after a perfectly timed run to meet Benhrama’s through ball

West Ham maybe don’t need to sign another ST this window pic.twitter.com/qxqgJFwT7l

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 23, 2021