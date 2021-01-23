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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ярмоленко забив за Вест Гем у Кубку Англії

Вест Гем Юнайтед приймав Донкастер із Першої ліги у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Зустріч відбулася у Лондоні на Олімпійському стадіоні і завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 4:0.

Андрей Ярмоленко

Місце у стартовому складі молотобійців на гру отримав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко і сповна виправдав очікування наставника Вест Гема, віддячивши тому забитим м’ячем на 32-й хвилині матчу. Українець забив після пасу від Саїда Бенрахма.

Це дебютний гол для українця за Вест Гем у поточному розіграші Кубка Англії, а також перший гол за молотобійців ще від 22 вересня минулого року, коли він відзначився у Кубку англійської ліги у ворота Галл Сіті.

Окрім Ярмоленка за Вест Гем відзначилися іспанський хавбек Пабло Форнальс, який відкрив рахунок у матчі, та англійський форвард Оладапо Афолаян. Ще один гол на користь молотобійців записали на захисника гостей Енді Батлера, який відправив кулястого у сітку власних воріт.

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В 1/8 фіналу Кубка Англії Вест Гем Юнайтед зустрінеться із переможцем пари Манчестер Юнайтед – Ліверпуль. Гра запланована на 24 січня на Олд Траффорд у Манчестері.

За цей матч Ярмоленко отримав другу найкращу оцінку від статистичного порталу Whoscored – 8,2 бали. Найкращим гравцем зустрічі визнали Форнальса – 8,5 бали.

Фото: Getty Images

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