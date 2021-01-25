Українська команда Natus Vincere виграла престижний кіберспортивний турнір BLAST Premier: Global Final 2020 з CS:GO. У гранд-фіналі вони впевнено обіграли австрійську команду Astralis з рахунком 2:0.

На карті Nuke вони обіграли суперника з рахунком 16:12, а на Inferno NAVI не залишили шансів – 16:5.

Завдяки перемозі Народжені перемагати змогли перервати серію із невдалих виступів у фіналах.

На старті турніру вони поступилися Team Liquid (0:2). Українці продовжили виступи у турнірі у нижній сітці, де на шляху до гранд-фіналу обіграли Complexity (2:1), G2Esports (2:0), Team Liquid (2:0) и Team Vitality (2:1).

За перемогу на BLAST Premier: Global Final Natus Vincere заробили $600 тис. Фіналісти Astralis – $200 тис., а французька команда Team Vitality, яка стала третьою, – $80 тис.

Турнір BLAST Premier: Global Final 2020 відбувався із 19 по 24 січня. Всього вісім команд розіграли $1 млн.

Наступним турніром для команд знову стане BLAST Premier – груповий раунд весняного розіграшу сезону-2021 стартує 4 лютого.

Джерело: Natus Vincere