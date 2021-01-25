У фінальному матчі Національної футбольної ліги зустрінуться Тампа-Бей Бакканірс та Канзас-Сіті Чіфс.

У вирішальних матчах своїх конференцій команда із Флориди на виїзді у Грін-Бей (штат Вісконсин) здолала Грін-Бей Пекерс (26:31), а чинний чемпіон НФЛ Канзас-Сіті вдома виявилися сильнішими за Баффало Біллс (38:24).

Для 43-річного квотербека Тампи Тома Бреді це буде десятий Супербоул у кар’єрі. Досі він вигравав у фіналі НФЛ шість разів.

Цікаво, що Тампа-Бей стане першою командою в історії НФЛ, яка зіграє Супербоул на рідній арені.

Для Канзас-Сіті це буде другий поспіль фінал НФЛ. У минулому році Чіфс у фіналі здолали Сан-Франциско Форті Найнерс. Для Канзас-Сіті Чіфс це друга перемога у Супербоулі в історії. Вперше вони виграли фінальний матч НФЛ у 1969 році.

55-й Супербоул відбудеться 7 лютого 2021 року у Тампі на полі арени Реймонд Джеймс Стедіум.

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У перерві Супербоулу виступить канадський співак The Weeknd. Минулоріч хедлайнерами у перерві Супербоулу стали латиноамериканські співачки Шакіра та Дженніфер Лопес. Разом з ними виступили репери J Balvin та Bad Bunny.