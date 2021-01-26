Ірландський боєць MMA Конор МакГрегор отримав 180-денне відсторонення від боїв в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Спортсмена відсторонили з медичних міркувань. У Конора є підозра на травми правих великої та малої гомілкових кісток.

Макгрегор травмувався у бою проти американця Дастіна Пор’є у ніч із 23 на 24 січня в Абу-Дабі. Пор’є став першим бійцем, якому вдалося нокаутувати ірландця.

Після поразки Конор заявив, що Дастін хороший боєць, а на його поразку вплинула тривала відсутність боїв.

— Вплинуло те, що я тривалий час був без боїв, понад рік. Дастін хороший боєць. Ви ще мене побачите у 2021 році, – сказав він.

Це був матч-реванш МакГрегора та Пор’є. У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця у першому раунді.

На рахунку 32-річного Пор’є 33 поєдинки в ММА, в яких він здобув 27 перемог, а ще шість боїв завершилися його поразкою. У МакГрегора в активі 27 боїв, в яких він здобув 22 перемоги і зазнав п’ятьох поразок.

Джерело: MMA Junkie

Фото: Conor McGregor Official