Ірландський боєць MMA Конор МакГрегор отримав 180-денне відсторонення від боїв в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).
Спортсмена відсторонили з медичних міркувань. У Конора є підозра на травми правих великої та малої гомілкових кісток.
Макгрегор травмувався у бою проти американця Дастіна Пор’є у ніч із 23 на 24 січня в Абу-Дабі. Пор’є став першим бійцем, якому вдалося нокаутувати ірландця.
Після поразки Конор заявив, що Дастін хороший боєць, а на його поразку вплинула тривала відсутність боїв.
— Вплинуло те, що я тривалий час був без боїв, понад рік. Дастін хороший боєць. Ви ще мене побачите у 2021 році, – сказав він.
Це був матч-реванш МакГрегора та Пор’є. У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця у першому раунді.
На рахунку 32-річного Пор’є 33 поєдинки в ММА, в яких він здобув 27 перемог, а ще шість боїв завершилися його поразкою. У МакГрегора в активі 27 боїв, в яких він здобув 22 перемоги і зазнав п’ятьох поразок.
Джерело: MMA Junkie
Фото: Conor McGregor Official