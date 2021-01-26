Томас Тухель – новий головний тренер Челсі

Німецький тренер Томас Тухель очолив лондонський Челсі. Про це повідомив офіційний сайт аристократів.

Тухель стане першим німецьким фахівцем, який сяде у крісло головного тренера Челсі.

Контракт Тухеля із Челсі розрахований на 18 місяців. Фінансові деталі угоди не повідомляються.

— Я хотів би подякувати керівництву Челсі за довіру до мене та моїх асистентів. Ми всі з великою повагою ставимося до роботи, що була пророблена Френком Лемпардом, і до спадщини, яку він залишив після себе у клубі. Водночас не можу дочекатися зустрічі із новою командою та участі у найбільш захопливій футбольній лізі Європи. Вдячний, що став частиною сім’ї Челсі, – прокоментував своє призначення Тухель.

Перше тренування під керівництвом Тухеля аристократи проведуть вже сьогодні ввечері. Завтра, 27 січня, відбудеться матч 20 туру АПЛ між Челсі та Вулвергемптоном на Стемфорд Брідж.

У турнірній таблиці АПЛ Челсі посідає дев’яту сходинку, маючи в активі 29 очок після 19 турів. Лідером чемпіонату Англії є Манчестер Юнайтед (40 очок).

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Останнім місцем роботи Тухеля був французький ПСЖ, де він пробув 2,5 роки. Під його керівництвом парижани двічі ставали чемпіонами Франції та вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Лемпарда звільнили з Челсі

Англійського фахівця Френка Лемпарда звільнили з поста наставника Челсі 25 січня. Він очолював команду із літа 2019 року.

Під керівництвом Лемпарда Челсі вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів-2020/21. В 1/8 фіналу лондонці зустрінуться із мадридським Атлетіко. Перший матч 23 лютого Челсі зіграє на виїзді, а 17 березня прийме матрацників вдома.