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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

РФ підкуповувала повіями екс-главу світового біатлону

Екс-очільника Міжнародного союзу біатлоністів Андреса Бессеберга звинуватили у хабарництві. Росія підкупила його повіями, щоб чиновник приховував позитивні допіг-проб російських спортсменів.

Андрес Бессеберг

– Джерело Міжнародного союзу зазначило, що 74-річному Бессебергу замовляли повій російські посадові особи, аби у такий спосіб дати хабар. Коли екс-президент IBU приїздив до Росії, то Бессеберга супроводжували повсюди молоді дівчата під виглядом перекладачів. На думку інформаторів, ці жінки були в сексуальних стосунках з ним, – йдеться у повідомленні Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Також цю інформацію підтвердив екс-генсекретар IBU Ніколь Реш.

– Те, як Андерс поводився з цими дівчатами, демонструвало, що у них були інтимні стосунки, – зазначив Реш.

Бессеберг у розмові з поліцією не заперечував, що насправді користувався послугами повій у РФ. Ба більше, він не заперечував, що ці дівчата були підіслані російськими чиновниками.

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Він розповів, що під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську мав інтимні стосунки з місцевою дівчиною. Пара познайомилася на одному з бенкетів.

За його словами, вона була стриптизеркою в нічному клубі та є фанаткою біатлону.

Ба більше, Бессеберг неодноразово зустрічався з цією дівчиною. На етапі Кубка світу у Тюмені в 2018 році він знову мав з нею інтим. Проте він заперечує, що його обраниця повія.

– Докази говорять про те, що Андерс Бессебрг постійно займався протекцією російських інтересів. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту, – зазначили у прес-службі IBU.

CAS відсторонив Росію на 2 роки від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Спершу WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS скоротив покарання до двох років, а саме до 16 грудня 2022 року.

Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.

Джерело: Міжнародний союзу біатлоністів

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