У фіналі головного клубного турніру Південної Америки Копа Лібертадорес 2020 зустрінуться бразильські клуби Палмейрас та Сантос. Зустріч відбудеться 30 січня у Ріо-де-Жанейро на стадіоні Маракана.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Українські канали не транслюватимуть у прямому ефірі цю гру, але її покаже російські телеканали Матч ТВ та Матч! Планета! У Великій Британії гру покаже BBC Sport, а у США — beIN Sports.

Палмейрас є справжнім грандом у футбольному світі Південної Америки. Також це найбагатший клуб Бразилії, хоча за вартістю нинішнього складу він поступається іншому бразильському клубу Фламенго.

На шляху до фіналу Копа Лібертадорес у Палмейраса виникли проблеми лише на стадії півфіналу, коли у суперники поросятам випав аргентинський Рівер Плейт. Першу гру бразильці впевнено виграли з рахунком 3:0, а ось у матчі відповіді Рівер відразу повів у рахунку 2:0, та все ж Палмейрас зумів вистояти та взяти гору і в другому матчі (3:2).

Сантос теж є топ-клубом на теренах Бразилії, хоча й не такий багатий. На відміну від Палмейраса, Сантосу на шляху до фіналу двічі випадали топові суперники, але риби в 1/4 впевнено пройшли бразильський Греміо із загальним рахунком 5:2, а у півфіналі вибили аргентинський Бока Хуніорс (0:0, 3:0).

У чемпіонаті Бразилії Палмейрас (52) йде на п’ятому місці, а Сантос (45) взагалі лише десятий. Лідером чемпіонату є Інтернасьйонал (62).

Переможцем попереднього розіграшу Копа Лібертадорес став бразильський Фламенго, який у фіналі обіграв аргентинський Рівер Плейт із рахунком 2:1.