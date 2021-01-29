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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Палмейрас — Сантос: прогноз букмекерів на фінал Копа Лібертадорес

Бразильські клуби Палмейрас та Сантос зустрінуться у фіналі Кубка Лібертадорес 2020, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні Маракана. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Маракана

На думку букмекерів, фаворитами матчу є Палмейрас. На його перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2.23. Успіх Сантоса оцінюють у 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

На те, що підопічні Абела Феррейри першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.67, а на команду Кука — 2.12.

Ймовірність того, що гра дійде до серії післяматчевих пенальті оцінюють у 5.40.

Матч довірили судити аргентинській бригаді арбітрів на чолі із рефері Патрісіо Лустау. Йому асистуватимуть співвітчизники: Езекіель Браіловскі та Дієго Бонфа. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Даріо Еррера.

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Де дивитися Палмейрас — Сантос у фіналі Копа Лібертадорес

За період так званої нової ери бразильських турнірів, команди перетиналися між собою 63 рази: 24 перемоги у Палмейраса та 22 – у Сантоса.

У поточному сезоні вони зустрічалися тричі: двічі команди завершили зустріч нічийним рахунком, а один раз перемогу святкували поросята (Палмейрас).

Фото: Depositphotos

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