Рух за відновлення довіри до велоспорту (МРСС) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг.

Під час його упорядкування враховуються інциденти із забороненими речовинами чи препаратами у різних видах спорту та країнах.

Лідером рейтингу серед видів спорту стала легка атлетика, у якої було зафіксована за 2020 рік 113 інцидентів з допінгом – це більше ніж удвічі у порівнянні із важкою атлетикою (50), яка розташувалася на другій позиції.

До трійки лідерів також увійшов американський футбол – 26 випадків.

Топ-10 рейтингу за видами спорту

Легка атлетика — 113

Важка атлетика — 50

Американський футбол — 26

Кінний спорт — 23

ММА — 22

Теніс — 20

Бейсбол — 19

Велоспорт — 18

Футбол — 16

Регбі — 14

У рейтингу країн з великим відривом лідують США – 76 випадків. Другою йде Росія (38), а на третій сходинці Італія (24). Україна (11) увійшла до десятки антирейтингу, посівши дев’яте місце.

Відзначимо, що американці вже п’ятий рік поспіль є лідерами цього рейтингу.

Топ-10 рейтингу за країнами

США — 76

Росія — 38

Італія — 24

Кенія — 19

Велика Британія — 18

ПАР — 14

Бразилія — 13

Індія — 12

Австралія — 11

Україна — 11

В МРСС зазначають, що через пандемію коронавірусу кількість тестів на допінг суттєво зменшилася. Це призвело до того, що було спіймано меншу кількість порушників на заборонених препаратах.

CAS відсторонив Росію на 2 роки від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Рішення арбітражного суду набуло чинності з 17 грудня 2020 року.

Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.