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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Не Росія: яка країна стала лідером за допінговими випадками у 2020 році

Рух за відновлення довіри до велоспорту (МРСС) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг.

Допинг

Під час його упорядкування враховуються інциденти із забороненими речовинами чи препаратами у різних видах спорту та країнах.

Лідером рейтингу серед видів спорту стала легка атлетика, у якої було зафіксована за 2020 рік 113 інцидентів з допінгом – це більше ніж удвічі у порівнянні із важкою атлетикою (50), яка розташувалася на другій позиції.

До трійки лідерів також увійшов американський футбол – 26 випадків.

Топ-10 рейтингу за видами спорту

  • Легка атлетика — 113
  • Важка атлетика — 50
  • Американський футбол — 26
  • Кінний спорт — 23
  • ММА — 22
  • Теніс — 20
  • Бейсбол — 19
  • Велоспорт — 18
  • Футбол — 16
  • Регбі — 14

У рейтингу країн з великим відривом лідують США – 76 випадків. Другою йде Росія (38), а на третій сходинці Італія (24). Україна (11) увійшла до десятки антирейтингу, посівши дев’яте місце.

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Відзначимо, що американці вже п’ятий рік поспіль є лідерами цього рейтингу.

Топ-10 рейтингу за країнами

  • США — 76
  • Росія — 38
  • Італія — 24
  • Кенія — 19
  • Велика Британія — 18
  • ПАР — 14
  • Бразилія — 13
  • Індія — 12
  • Австралія — 11
  • Україна — 11

В МРСС зазначають, що через пандемію коронавірусу кількість тестів на допінг суттєво зменшилася. Це призвело до того, що було спіймано меншу кількість порушників на заборонених препаратах.

CAS відсторонив Росію на 2 роки від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Рішення арбітражного суду набуло чинності з 17 грудня 2020 року.

Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.

Фото: Dreamstime

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