Рух за відновлення довіри до велоспорту (МРСС) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг.
Під час його упорядкування враховуються інциденти із забороненими речовинами чи препаратами у різних видах спорту та країнах.
Лідером рейтингу серед видів спорту стала легка атлетика, у якої було зафіксована за 2020 рік 113 інцидентів з допінгом – це більше ніж удвічі у порівнянні із важкою атлетикою (50), яка розташувалася на другій позиції.
До трійки лідерів також увійшов американський футбол – 26 випадків.
Топ-10 рейтингу за видами спорту
- Легка атлетика — 113
- Важка атлетика — 50
- Американський футбол — 26
- Кінний спорт — 23
- ММА — 22
- Теніс — 20
- Бейсбол — 19
- Велоспорт — 18
- Футбол — 16
- Регбі — 14
У рейтингу країн з великим відривом лідують США – 76 випадків. Другою йде Росія (38), а на третій сходинці Італія (24). Україна (11) увійшла до десятки антирейтингу, посівши дев’яте місце.
Відзначимо, що американці вже п’ятий рік поспіль є лідерами цього рейтингу.
Топ-10 рейтингу за країнами
- США — 76
- Росія — 38
- Італія — 24
- Кенія — 19
- Велика Британія — 18
- ПАР — 14
- Бразилія — 13
- Індія — 12
- Австралія — 11
- Україна — 11
В МРСС зазначають, що через пандемію коронавірусу кількість тестів на допінг суттєво зменшилася. Це призвело до того, що було спіймано меншу кількість порушників на заборонених препаратах.
CAS відсторонив Росію на 2 роки від міжнародних змагань
Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення WADA відсторонити Росію на два роки за зміни у базі даних Московської антидопінгової лабораторії.
Рішення арбітражного суду набуло чинності з 17 грудня 2020 року.
Також Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову позбавили статусу відповідності.