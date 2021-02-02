У Тернополі відкрили спорткомплекс, де майбутніх чемпіонів з єдиноборств і тайського боксу тренуватимуть безкоштовно

У Тернополі запрацював спортивний комплекс Workout Hall, де діти, які бажають професійно займатися спортом і представляти Україну на міжнародній арені, матимуть змогу тренуватися безкоштовно.

Про це повідомив засновник СК, голова обласної федерації змішаних єдиноборств ММА Богдан Юлик під час відкриття об’єкту.

Площа Workout Hall становить 1 тис. кв. м, що робить комплекс одним із найбільших у Тернополі. Тут працюватимуть сертифіковані тренери з боксу, змішаних єдиноборств, тайського боксу, фітнесу, стретчингу, йоги, тренажерного залу, є сучасні тренажери та амуніція, професійні октагон і ринг, окремі зали для різних видів спорту, лаунжзона.

– 20 років тому я теж займався боксом у спортивній школі – підвалі, де було два пошарпаних боксерських мішки, одна штанга та одні рукавички на п’ятьох. Тоді у мене з’явилася мрія зробити повноцінний зал, де було б все – сучасна амуніція, система вентиляції. Моя мрія здійснилася. Сподіваюся, що зі стін цього спорткомплексу виходитимуть справжні чемпіони, які будуть переможцям не тільки спортивних змагань, а переможцями у своєму житті, – відзначив засновник комплексу Богдан Юлик.

– Молоді люди, які хочуть частину свого життя присвятити спорту, готові представляти Workout Hall та місто Тернопіль на українських й міжнародних змаганнях, будуть тренуватися у нас безкоштовно. Наші тренери робитимуть все для того, аби реалізувати їхню спортивну мрію, – наголосив Юлик.

До тренувального процесу у Workout Hall залучили найкращих спортсменів краю, які прославили Тернопільщину не тільки на всеукраїнському, але й на міжнародному рівні.

Наприклад, тренер із тайського боксу, голова обласної Федерації тайського боксу Юрій Сенів розповів, що його вихованці здобувають численні перемоги на чемпіонатах світу. До слова, під час відкриття СК, двоє з них отримали звання майстрів спорту. Йдеться про Арсена Шимківа та Олега Миколіва.































У Тернополі відкрили спорткомплекс з єдиноборств і тайського боксу: тренування безкоштовні / 8 фотографий

– Наші спортсмени наполегливо тренуються двічі на день, шість разів на тиждень, тобто мають 12 тренувань у тиждень. Підготовка до змагань складна, під час тренувань ми змішуємо усі види спорту, аби формувати сильний організм. Дякую Богдану Івановичу Юлику за такий великий внесок у спорт, – зазначив Юрій Сенів.

Джерело: Тернополяни