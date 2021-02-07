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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

14-та перемога поспіль: Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль на виїзді

7 лютого у рамках Прем’єр-ліги Англії відбувся футбольний матч  Ліверпуль – Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли розгромила “червоних”, забивши чотири голи.

Манчестер Сіті - Ліверпуль

Ліверпуль – Манчестер Сіті:  огляд матчу

Гра закінчилася рахунком 1:4. Перший гол на 49 хвилині забив суперникам МанСіті Ілкай Гюндоган. На 63 хвилині Ліверпуль зрівняв рахунок – м’яч забив у ворота Мохаммед Салах.

На 73 хвилині матчу Ілкай Гюндоган оформив дубль, а уже через три хвилини забив його колега – Рахім Стерлінг. На 83 хвилині остаточну перемогу Манчестер Сіті приніс Філ Фоден.

Це 14 перемога поспіль в усіх турнірах на рахунку вихованців Пепа Гвардіоли. Наразі Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 50 балів.

Відео гри АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті 

Напередодні Манчестер Сіті виграв у Манчестер Юнайтед у матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Гра закінчилася рахунком 2:0. Дивіться детальний огляд поєдинку Манчестер Сіті-Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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