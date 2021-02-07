7 лютого у рамках Прем’єр-ліги Англії відбувся футбольний матч Ліверпуль – Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли розгромила “червоних”, забивши чотири голи.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: огляд матчу

Гра закінчилася рахунком 1:4. Перший гол на 49 хвилині забив суперникам МанСіті Ілкай Гюндоган. На 63 хвилині Ліверпуль зрівняв рахунок – м’яч забив у ворота Мохаммед Салах.

На 73 хвилині матчу Ілкай Гюндоган оформив дубль, а уже через три хвилини забив його колега – Рахім Стерлінг. На 83 хвилині остаточну перемогу Манчестер Сіті приніс Філ Фоден.

Це 14 перемога поспіль в усіх турнірах на рахунку вихованців Пепа Гвардіоли. Наразі Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 50 балів.

Відео гри АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті

Напередодні Манчестер Сіті виграв у Манчестер Юнайтед у матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Гра закінчилася рахунком 2:0. Дивіться детальний огляд поєдинку Манчестер Сіті-Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.