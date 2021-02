Тампа-Бей Баккенірс та Канзас-Сіті Чіфс зіграють у фінальному матчі за звання чемпіона НФЛ – Супербоулі-2021. Зустріч відбудеться у ніч з 7-го на 8-е лютого у Тампі (Флорида, США) на арені Реймонд Джеймс Стедіум.

Початок матчу о 01.30 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру у прямому ефірі на телеканалі Viasat Sport. Також зустріч можна буде подивитися завдяки трансляції на телеканалі CBS, який володіє ексклюзивними правами на шоу, а також на BBC, Sky Sports, DAZN та у додатку CBS Sports.

Водночас, CBS та BBC повідомили, що гру транслюватимуть безкоштовно.

Реймонд Джеймс Стедіум вже втретє в історії прийме матч за Супербоул – до цього головний матч НФЛ грали там у 2001 та у 2009 роках.

У перерві Супербоулу виступить канадський R&B-виконавець The Weeknd. Національний гімн США перед матчем виконає кантрі-співак Ерік Черч та соул-співачка Джазмін Салліван. Також патріотичну американську пісню під назвою America the Beautiful виконає співачка H.E.R.

Чинний чемпіон Канзас-Сіті Чіфс спробує захистити свій титул на рідній арені Баккенірс. Цікаво, що Тампа-Бей стала першою командою за всю історію Супербоулу, хто зіграє фінал НФЛ на власному стадіоні.

Через карантинні обмеження стадіон буде заповнений лише на третину (22 тис. із 75 тис., що вміщує арена), причому вагому частину квитків виділили працівникам сфери охорони здоров’я.