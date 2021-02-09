Новий випуск авторитетного французького журналу France Football вийшов із аргентинцем Ліонелем Мессі у формі ПСЖ на обкладинці.
— Секретна карта ПСЖ, – написано на лицьовій стороні журналу.
Ідею журналістів France Football не оцінив наставник каталонської Барселони Роналд Куман.
Нідерландський фахівець незадоволений зайвою увагою до лідера блаугранас .
— Я не знаю, для чого вони це роблять. Якщо вони хочуть поговорити з Лео про його майбутнє, нехай говорять. Тренере Ліона дуже подобається преса, чого не можна сказати про мене. Що нам необхідно зробити? Підготуватися до матчів проти Севільї та Алавеса, а у вівторок ми граємо у Лізі чемпіонів проти ПСЖ. Там і побачимо, – сказав Куман.
Portada de @francefootball de hoy
“La carta secreta del PSG: Leo Messi”
#PartidazoCOPE pic.twitter.com/Lq377NEMj9
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2021
Контракт Ліонеля Мессі із каталонським клубом завершується у червні 2021 року. У поточному сезоні іспанської Прімери аргентинець взяв участь у 19 іграх за клуб, в яких відзначився 13 забитими м’ячами.
Трансферний регламент ФІФА дозволяє футболісту вести офіційні перемовини з іншими клубами, якщо до кінця угоди залишається менше ніж півроку.
Окрім ПСЖ на Мессі претендує англійський Манчестер Сіті. Містяни планують почати активну роботу щодо трансферу Мессі до Манчестера у березні або квітні.