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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Новий випуск France Football вийшов із Мессі у формі ПСЖ – тренер Барселони лютує

Новий випуск авторитетного французького журналу France Football вийшов із аргентинцем Ліонелем Мессі у формі ПСЖ на обкладинці.

Лионель Месси

— Секретна карта ПСЖ, – написано на лицьовій стороні журналу.

Ідею журналістів France Football не оцінив наставник каталонської Барселони Роналд Куман.

Нідерландський фахівець незадоволений зайвою увагою до лідера блаугранас .

— Я не знаю, для чого вони це роблять. Якщо вони хочуть поговорити з Лео про його майбутнє, нехай говорять. Тренере Ліона дуже подобається преса, чого не можна сказати про мене. Що нам необхідно зробити? Підготуватися до матчів проти Севільї та Алавеса, а у вівторок ми граємо у Лізі чемпіонів проти ПСЖ. Там і побачимо, – сказав Куман.

Контракт Ліонеля Мессі із каталонським клубом завершується у червні 2021 року. У поточному сезоні іспанської Прімери аргентинець взяв участь у 19 іграх за клуб, в яких відзначився 13 забитими м’ячами.

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Трансферний регламент ФІФА дозволяє футболісту вести офіційні перемовини з іншими клубами, якщо до кінця угоди залишається менше ніж півроку.

Окрім ПСЖ на Мессі претендує англійський Манчестер Сіті. Містяни планують почати активну роботу щодо трансферу Мессі до Манчестера у березні або квітні.

Джерело: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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