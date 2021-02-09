Контракт Ліонеля Мессі із каталонським клубом завершується у червні 2021 року. У поточному сезоні іспанської Прімери аргентинець взяв участь у 19 іграх за клуб, в яких відзначився 13 забитими м’ячами.

Трансферний регламент ФІФА дозволяє футболісту вести офіційні перемовини з іншими клубами, якщо до кінця угоди залишається менше ніж півроку.

Окрім ПСЖ на Мессі претендує англійський Манчестер Сіті. Містяни планують почати активну роботу щодо трансферу Мессі до Манчестера у березні або квітні.