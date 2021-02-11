Німецький футбольний клуб Баварія переміг у фіналі Клубного чемпіонату світу, обігравши мексиканський Тигрес. Зустріч проходила на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ер–Райяні (Катар) і завершилася з рахунком 1:0.
Переможний гол на 59-й хвилині забив захисник мюнхенської команди Бенжамен Павар.
Для ФК Баварія це друга перемога на Клубному чемпіонаті світу. Вперше мюнхенці здобули першість у 2013 році, обігравши марокканську Раджу з рахунком 2:0.
Баварія: Нойер – Павар, Зюле, Ернандес, Девіс – Кімміх, Алаба – Сане (Чупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Толіссо, 64), Коман (Коста, 74) – Левандовські (Мусіала, 74)
Тигрес: Гусман – Родрігес (Кіньонес, 83), Рейес, Меса, Сальседо – Дуеньяс, Акіно, Каріока, Пісарро – Гонсалес, Жиньяк
Баварія на Суперкубку УЄФА
У вересні 2020 року у Будапешті (Угорщина) пройшов матч за Суперкубок Європи між Баварією та Севільєю. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь мюнхенського клубу.
Після фінального свистку арбітра ФК Баварія святкував перемогу, як володар Суперкубку УЄФА.