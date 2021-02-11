Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у відеозверненні подякував українцям за підтримку у бою з Василем Ломаченком.

Американець у своєму зверненні сказав українською мовою Слава Україні!

— Привіт усім. Це Теофімо Лопес. Я хочу подякувати всім своїм фанатам, а особливо тим, хто мене підтримує в Україні. Слава Україні!, – сказав Лопес.

На завершення Лопес додав: Viva Ukraine (Хай живе Україна, – Ред.).

Відповідне відео з’явилося на сторінці в Instagram колишнього адвоката Олександра Усика Миколи Ковальчука.

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. Поразка вартувала українцю трьох поясів.

Ломаченко не визнає своєї поразки та вимагає реваншу, однак Лопес не збирається його давати Василю. Американець аргументує своє рішення тим, що Ломаченко зневажливо ставився до нього перед поєдинком та не вважав за необхідне прописати у контракті пункт про реванш.

На тлі неоднозначних висловів Ломаченка та публікацій відео із російським спецназом, симпатії частини українців у поєдинку з Теофімо Лопесом були на боці американця.