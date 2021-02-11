PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Слава Україні! Теофімо Лопес подякував українцям за підтримку

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у відеозверненні подякував українцям за підтримку у бою з Василем Ломаченком.

Теофімо Лопес

Американець у своєму зверненні сказав українською мовою Слава Україні!

— Привіт усім. Це Теофімо Лопес. Я хочу подякувати всім своїм фанатам, а особливо тим, хто мене підтримує в Україні. Слава Україні!, – сказав Лопес.

На завершення Лопес додав: Viva Ukraine (Хай живе Україна, – Ред.).

Відповідне відео з’явилося на сторінці в Instagram колишнього адвоката Олександра Усика Миколи Ковальчука.

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. Поразка вартувала українцю трьох поясів.

Ломаченко не визнає своєї поразки та вимагає реваншу, однак Лопес не збирається його давати Василю. Американець аргументує своє рішення тим, що Ломаченко зневажливо ставився до нього перед поєдинком та не вважав за необхідне прописати у контракті пункт про реванш.

Читайте
Його коментарі тупі: промоутер Ломаченка розкритикував його за спробу виправдатися

На тлі неоднозначних висловів Ломаченка та публікацій відео із російським спецназом, симпатії частини українців у поєдинку з Теофімо Лопесом були на боці американця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка