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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Світоліна вийшла до третього кола Australian Open 2021

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло першого у 2021 році турніру серії Grand Slam – Australian Open.

Элина Свитолина

Українка у двох сетах здолала 16-річну американську тенісистку Корі Гауфф, котра посідає 46-у сходинку у світовому рейтингу WTA. Для цього Світоліній вистачило двох сетів – 6:4, 6:3.

Загалом суперниці провели на корті одну годину та 18 хвилин.

У третьому колі Australian Open Світоліна схрестить ракетки з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, яка у другому колі здолала бельгійку Алісон ван Ейтванк.

Еліна вже вдев’яте грає на Відкритому чемпіонаті Австралії. Її найкращий результат на австралійських кортах на цьому турнірі – це чвертьфінал у 2018 та 2019 роках.

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Фінал Australian Open-2021 відбудеться 21 лютого. Призовий фонд турніру складає 80 млн австралійських доларів.

У першому колі Світоліна в непростому матчі обіграла чешку Марію Боузкову 6:3, 7:6 (7:5). Матч тривав майже дві години.

Чинна чемпіонка турніру американка Софія Кенін не змогла захистити свій титул, програвши вже у другому колі 35-річній естонці Кайї Канепі з рахунком 6:3, 6:2.

Фото: Getty Images

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