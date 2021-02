Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло першого у 2021 році турніру серії Grand Slam – Australian Open.

Українка у двох сетах здолала 16-річну американську тенісистку Корі Гауфф, котра посідає 46-у сходинку у світовому рейтингу WTA. Для цього Світоліній вистачило двох сетів – 6:4, 6:3.

Загалом суперниці провели на корті одну годину та 18 хвилин.

У третьому колі Australian Open Світоліна схрестить ракетки з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, яка у другому колі здолала бельгійку Алісон ван Ейтванк.

