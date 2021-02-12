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Факти / Спорт
Вікторія Гірко |

Очільник оргкомітету Олімпіади у Токіо йде у відставку через сексистський скандал

Очільник оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо Есіро Морі йде у відставку після  висловлювань, які в Міжнародному олімпійському комітеті визнали неприпустимими.

Олімпійські ігри

Зокрема, раніше він заявив що засідання, на яких присутні занадто багато жінок, затягуються надовго начебто через те, що вони занадто багато говорять.

Очікується, що пізніше виконавча рада вибере того, хто замінить Есіро Морі на посаді.

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Так, серед потенційних кандидатів колишній глава Японської футбольної асоціації Сабуро Кавабуті, а також президент союзу ковзанярів Японії Сейко Хасімото, яка також є членом парламенту Японії.

Олімпіада в Токіо

Проведення Олімпіади в Токіо було заплановане на 2020 рік, однак через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.

Пізніше у ЗМІ зявилася інформація, що її все ж можуть скасувати. Але організатори Олімпійських ігор її спростували і запевнили, що готуються до проведення.

Якщо нічого не зміниться, то очікується, що Олімпіада пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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