Роналду першим у світі набрав понад 500 млн підписників у соцмережах

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду набрав у соціальних мережах понад 500 млн підписників.

Футболіст став першою людиною у світі, кому підкорилося таке досягнення.

В Instagram за життям 36-річного португальця слідкує 261 млн користувачів, на його офіційну сторінку у Facebook підписані 148 млн, а у Twitter – 91 млн.

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts He’s the first person to reach that mark on social media pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ — B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Роналду перебрався до Турина влітку 2018 року з мадридського Реалу. Наразі портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість чинного переможця чемпіонату Європи та Ліги націй у €60 млн.

У січні Роналду став першою людиною у світі, на кого у соціальній мережі Instagram підписалося 250 млн.

За цим показником футболіст б’янконері поступається лише офіційному акаунту Instagram, за яким стежать 382 млн.

До топ-10 найпопулярніших акаунтів цієї соцмережі також увійшла сторінка капітана каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.