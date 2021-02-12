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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Роналду першим у світі набрав понад 500 млн підписників у соцмережах

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду набрав у соціальних мережах понад 500 млн підписників.

Криштиану Роналду

Футболіст став першою людиною у світі, кому підкорилося таке досягнення.

В Instagram за життям 36-річного португальця слідкує 261 млн користувачів, на його офіційну сторінку у Facebook підписані 148 млн, а у Twitter – 91 млн.

Роналду перебрався до Турина влітку 2018 року з мадридського Реалу. Наразі портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість чинного переможця чемпіонату Європи та Ліги націй у €60 млн.

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У січні Роналду став першою людиною у світі, на кого у соціальній мережі Instagram підписалося 250 млн.

За цим показником футболіст б’янконері поступається лише офіційному акаунту Instagram, за яким стежать 382 млн.

До топ-10 найпопулярніших акаунтів цієї соцмережі також увійшла сторінка капітана каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Джерело: Bleacher Report

Фото: Depositphotos

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