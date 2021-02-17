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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо Київ — Брюгге: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Київське Динамо у четвер, 18 лютого, проведе перший матч на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 17.00.

Динамо Брюгге

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.48. Успіх чорно-синіх оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

На те, що біло-сині першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.78, а на підопічних Рюда Вормера — 1.97.

Матч довірили судити фінській бригаді арбітрів на чолі із рефері Маттіасом Гестраніусом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ян-Петер Аравірта та Мікко Алакаре. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме італієць Даніеле Довері. Арбітри VAR: Стюарт Аттуелл та Пол Тірні (Англія).

Це буде третя офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону-2019/20. Тоді команди розійшлися нічиєю 3:3, а у першій грі мінімальну перемогу святкували бельгійці (1:0).

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Спершу гра була під загрозою зриву через спалах коронавірусу у Брюгге. До України бельгійці прибули без тренерського штабу та низки гравців основи.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv

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