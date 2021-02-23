Реал Мадрид підозрюють у шахрайстві на €200 млн

Футбольний клуб Реал Мадрид підозрюється у шахрайстві та спробі ухилення від оподаткування.

У 2016 році галактикос почали вести переговори із американським інвестиційним фондом Providence щодо продажу комерційних прав. Наступного року сторони уклали контракт на €200 млн терміном на чотири роки.

Передбачалося, що кошти підуть на реконструкцію домашнього стадіону вершкових Сантьяго Бернабеу.

Згодом з’ясувалося, що мадридський клуб уклав угоду із двома дочірніми компаніями фонду, що знаходяться на Кайманових островах. Ці компанії були засновані на початку 2017 року, а їхній статусний капітал складав лише €20 тис.

Таким чином Реал міг спробувати ухилитися від податків в Іспанії.

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Повідомляється, що люди, які відповідають за фінансові операції у Реалі, під час переговорів попереджали про пов’язані з цією угодою податкові та репутаційні ризики, що може понести клуб, але керівництво клубу не взяло це до уваги.

Реал не перший іспанський гранд, який підозрюється у шахрайстві чи корупції. У 2020 році у каталонський Барселоні після звільнення членів ради директорів, колишній віце-президент клубу Емілі Русо розкритикував керівництво блаугранас та розповів, що у клубі існує проблема корупції.

Джерело: infoLibre