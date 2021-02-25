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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Брюгге — Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги Європи

Київське Динамо у четвер, 25 лютого, проведе матч-відповідь на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Ян Брейдел у Бельгії зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 22.00.

Брюгге Динамо

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Рюда Вормера. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

На те, що чорно-білі першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.61, а на підопічних Мірчи Луческу — 2.23. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.20.

Матч довірили судити сербській бригаді арбітрів на чолі із рефері Срджаном Йовановичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме хорват Фран Йович. Арбітри VAR: Саша Штегеманн (Німеччина) та Луїш Годіньйо (Португалія).

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи поточного сезону.

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На НСК Олімпійський Динамо першим відкрило рахунок після точного удару Віталія Буяльського, але бельгійці зрівняли завдяки голу Брендона Мехеле. У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1. Володар путівки до 1/8 фіналу ЛЄ визначиться 25 лютого.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv

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