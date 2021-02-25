У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо зустрінеться із бельгійським Брюгге. Гра відбудеться 25 лютого у Брюгге на стадіоні Ян Брейдел.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3 та білоруський Беларусь 5. Интернет.

У повторі гру можна буде переглянути 26 лютого о 4.00 та 10.25 на каналі Футбол 1, а також в 18.30 на Футбол 2.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи поточного сезону. Динамо першим відкрив рахунок після точного удару Віталія Буяльського, але бельгійці зрівняли завдяки голу Брендона Мехеле.

У підсумку гра завершилася хитким та нічийним рахунком 1:1. Щоб пройти далі у турнірі підопічним Мірчи Луческу неодмінно треба забивати у Бельгії.