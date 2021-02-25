Виконком Міжнародного олімпійського комітету затвердив австралійський штат Квінсленд головним кандидатом для проведення літніх Олімпійських ігор у 2032 році.

Адміністративним центром Квінсленда є місто Брісбен.

— Комісія рекомендувала розпочати діалог з оргкомітетом Брісбен-2032 та Олімпійським комітетом Австралії про можливе проведення XXXV Олімпійських ігор. Виконком МОК після інтенсивної дискусії одноголосно затвердив цю рекомендацію, – сказав очільник МОК Томас Бах.

Остаточне рішення з цього питання буде ухвалюватися під час сесії МОК, яка має відбутися у 2021 або 2022 році.

У червні 2019 року МОК вирішив відійти від звичної процедури вибору столиці Олімпійських ігор. Тепер господар Олімпіади має бути обраний за сім років до її проведення.

Також усунули пункт, який передбачав, що змагання мають відбуватися лише в олімпійській столиці. Тепер для МОК пріоритетним буде наявність постійних або тимчасових інфраструктурних та спортивних об’єктів.

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Міста більше не будуть змагатися між собою за право проведення Ігор, створюючи спеціальні комісії, робота яких вимагала значних фінансових витрат. Вибір найбільш відповідального варіанту довірили спеціальним комісіям, що істотно скоротило витрати для кандидатів, але зробило процедуру визначення господаря ОІ менш прозорою.

Окрім Брісбена прийняти Олімпійські ігри у 2032 році висловлювали бажання Доха, Будапешт, китайські міста Ченду та Чунцин, а також німецький регіон Рейн-Рур.

Джерело: Olympic