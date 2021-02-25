Товариський матч української футбольної команди Верес закінчився масовою бійкою. ФК Верес з Рівного зустрілася на навчально-тренувальних зборах з представниками Казахстану – ФК Окжетпес. Матч закінчився достроково.

Український футболіст Дмитро Нємчанінов жорстоко зіграв у підкаті. Гравець суперників відповів на це ударом. Після цього на поле вибігли члени тренерських штабів та футболісти запасу. Інцидент трапився на 29 хвилині гри.

Арбітр ухвалив рішення закінчити матч достроково. Команди обох клубів встигли забити по одному голу.

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ФК Реал Мадрид підозрюють у Шахрайстві

Футбольний клуб Реал Мадрид підозрюють у шахрайстві. За інформацією, іспанська команда ухилялася від податків завдяки укладенню контрактів з підозрілими компаніями.