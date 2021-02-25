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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

У Туреччині матч українського ФК Верес закінчився масовою бійкою

Товариський матч української футбольної команди Верес закінчився масовою бійкою. ФК Верес з Рівного зустрілася на навчально-тренувальних зборах з представниками Казахстану – ФК Окжетпес. Матч закінчився достроково.

ФК Верес бійка

Український футболіст Дмитро Нємчанінов жорстоко зіграв у підкаті. Гравець суперників відповів на це ударом. Після цього на поле вибігли члени тренерських штабів та футболісти запасу. Інцидент трапився на 29 хвилині гри.

Арбітр ухвалив рішення закінчити матч достроково. Команди обох клубів встигли забити по одному голу.

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