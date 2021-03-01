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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ліверпуль обіграв Шеффілд і перервав серію із чотирьох поразок в АПЛ

Шеффілд Юнайтед приймав вдома Ліверпуль у 26-му турі англійської Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Шеффілді на стадіоні Бремолл Лейн та завершилася перемогою чинних чемпіонів АПЛ з рахунком 2:0.

Шеффилд Ливерпуль

Рахунок у матчі на початку другого тайму відкрив хавбек червоних Кертіс Джонс. 20-річний англієць був без опіки у центрі біля меж штрафного суперника, зреагував на відскок м’яча і вразив сітку воріт клинків.

Через 16 хвилин після першого голу рахунок подвоїв Роберто Фірміно. Бразилець зіграв у стіночку із Садіо Мане, увійшов у штрафну, обіграв захисника і пробив у ближній кут – м’яч зрекошетив від ноги іншого футболіста і влетів у ворота кіпера Шеффілда Ремсдейла.

Спершу гол записали на бразильця, але потім замінили на автогол через те, що м’яч після удару Фірміно летів не у ствір воріт.

Перемога над Шеффілдом дозволила підопічним Юргена Клоппа перервати чотириматчеву серію з поразок в АПЛ. До цього мерсисайдці поступилися Брайтону, Манчестер Сіті, Лестеру та Евертону.

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У 26 матчах чемпіонату Англії Ліверпуль має у своєму активі 43 очки і посідає шосту сходинку. Шеффілд (11) розташувався на останньому місці у турнірній таблиці.

Фото: Getty Images

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