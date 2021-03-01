У Білорусі ультрас бойкотують матчі через репресії режиму Лукашенка

Ультрас футбольних клубів Білорусі оголосили про масовий бойкот матчів за участю своїх команд через політичну ситуацію у країні.

Станом на 28 лютого, відвідувати матчі команд відмовилися понад десять фанатських рухів. Зокрема, ультрас солігорського Шахтаря, брестського Динамо, БАТЕ, Слуцька, Вітебська, Молодечно, Немана, столичних Мінська і Торпедо, а також жодинського Торпедо-БелАЗ.

— Вважаємо, що це буде блюзнірством щодо репресованих за останні півроку за притягнутим за вуха приводами хлопців з нашого та інших фанатських рухів країни. Наші думки – із загиблими і постраждалими за свою позицію членами громадянського суспільства і їхніми сім’ями, – йдеться у повідомленні ультрас Динамо Брест.

Водночас фанати сподіваються на розуміння з боку команди і закликать пам’ятати, що вони не відвернулися від Динамо, і завжди десь поруч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dynamo Brest Fans (@brestfans98)

Із серпня 2020 року у Білорусі тривають протести та мітинги. Протестувальники не визнають результатів виборів президента країни, які відбулися із порушеннями та супроводжувалися масовими фальсифікаціями.

Читайте Суд Білорусі дав свідку вбивства протестувальника 10 років колонії

Попри масові протести у країні, 23 вересня Лукашенко провів інавгурацію та проголосив себе президентом Білорусі. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада, Україна не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Багато учасників акцій протесту зазнали переслідувань та репресій, тисячі були затримані. Від початку протестів загинули кілька людей.

Джерело: TUT.by