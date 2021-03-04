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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо зіграє з кривдником Шахтаря: результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

У Будинку футболу у Києві 4 березня відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Кубок України

За підсумками жеребкування сформувалися такі пари:

  • Агробізнес – Динамо Київ;
  • Олександрія – Зоря Луганськ.

Матчі 1/2 фіналу мають відбутися 21 квітня. Фіналісти турніру визначаться за підсумками однієї зустрічі.

Фінал Кубка України відбудеться у Тернополі 12 травня. Номінальним господарем матчу буде переможець пари Агробізнес – Динамо Київ.

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Матчі 1/4 фіналу

Із чотирьох матчів 1/4 фіналу лише один завершився в основний час – луганська Зоря у напруженому матчі дотисла першоліговий рівненський Верес із рахунком 2:1.

Агробізнес зумів вирвати перемогу у Шахтаря у доданий час (1:0), а переможця матчів Динамо – Колос та Дніпро-1 – Олександрія з’ясовували лише у серії післяматчевих пенальті.

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