У Будинку футболу у Києві 4 березня відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу.
За підсумками жеребкування сформувалися такі пари:
- Агробізнес – Динамо Київ;
- Олександрія – Зоря Луганськ.
Матчі 1/2 фіналу мають відбутися 21 квітня. Фіналісти турніру визначаться за підсумками однієї зустрічі.
Фінал Кубка України відбудеться у Тернополі 12 травня. Номінальним господарем матчу буде переможець пари Агробізнес – Динамо Київ.
Матчі 1/4 фіналу
Із чотирьох матчів 1/4 фіналу лише один завершився в основний час – луганська Зоря у напруженому матчі дотисла першоліговий рівненський Верес із рахунком 2:1.
Агробізнес зумів вирвати перемогу у Шахтаря у доданий час (1:0), а переможця матчів Динамо – Колос та Дніпро-1 – Олександрія з’ясовували лише у серії післяматчевих пенальті.