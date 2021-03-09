У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 донецький Шахтар на виїзді зіграє з римською Ромою. Зустріч відбудеться 11 березня у Римі на Стадіо Олімпіко.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російський Матч ТВ.

У повторі матч можна буде переглянути 12 березня о 4.00 та 11.20 на каналі Футбол 1, а також в 18.30 на Футбол 2.

Це буде сьома зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися у сезоні 2017/2018 на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому матчі у Харкові Шахтар здобув перемогу з рахунком 2:1, а ось на виїзді поступився 1:0.

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар пройшов тель-авівський Маккабі, а Рома двічі обіграла португальську Брагу (2:0, 3:1).