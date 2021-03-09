Динамо Київ

Київське Динамо у четвер, 11 березня, проведе перший матч на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти іспанського Вільярреала. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Унаї Емері. На перемогу Вільярреала приймають ставки з коефіцієнтом 1.98. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

На те, що жовта субмарина першою відкриє рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.55, а на підопічних Мірчи Луческу — 2.35. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.20.

Матч довірили судити англійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Майклом Олівером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Пітер Бенкіс. Арбітри VAR: Кріс Кеванах та Крейг Поусон.

Це буде третя зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися ще у сезоні 2004/2005 в 1/16 фіналу Кубку УЄФА. Гра у Києві завершилася нульовою нічиєю, а в Іспанії перемогу святкувала жовта субмарина з рахунком 2:0.

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо пройшло бельгійське Брюгге завдяки виїзній перемозі, а Вільярреал здолав австрійський Зальцбург.

Фото: FC Dynamo Kyiv