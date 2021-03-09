Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов покине свій пост після чемпіонату Європи з футболу-2020.

Прес-служба Німецького футбольного союзу повідомила, що фахівець сам звернувся із проханням про розірвання угоди, що діяла до 2022 року.

Останнім турніром у кріслі головного тренера Бундестім для Льова стане Євро-2020.

— Я йду на цей крок свідомо і з вдячністю. Я все ще мотивований для перемоги на чемпіонаті Європи. Я гордий, оскільки мені дуже пощастило працювати з національною командою, яка представляє країну. Я працюю в ній вже 17 років і пережив за цей час як прикрі поразки, так і прекрасні перемоги, – сказав Льов.

Також він додав, що під час Євро-2020 докладе максимум зусиль, щоб національна команда потішила вболівальників.

61-річний фахівець перебуває біля керма національної команди Німеччини з 2006 року. За його керівництва збірна ставала чемпіоном світу у 2014 році, вигравала бронзу Євро-2008, бронзу ЧС-2010, а також бронзові нагороди Євро-2012 та Євро-2016.

Наразі під керівництвом Льова збірна Німеччини провела 188 матчів, в яких здобула 120 перемог, зазнала 31 поразку та ще 37 разів зіграла внічию. Перш ніж очолити збірну з 2004 року він був асистентом головного тренера Бундестім Юргена Клінсмана.

На Євро-2020 збірна Німеччини на стадії групового етапу зіграє з командами Франції, Португалії та Угорщини.

Окрім Євро-2020 збірна Німеччини під керівництвом Льова розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року. У березні команда зіграє три перші матчі – проти Ісландії, Румунії та Північної Македонії.

Джерело: DFB