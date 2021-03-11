У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо вдома прийме іспанський Вільярреал. Зустріч відбудеться 11 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5. Интернет та російський Матч! Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 12 березня о 3.05 та 14.35 на каналі Футбол 2, а також в 7.25 та 20.40 на Футбол 1.

Це буде третя зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися ще у сезоні 2004/2005 в 1/16 фіналу Кубку УЄФА. Гра у Києві завершилася нульовою нічиєю, а в Іспанії перемогу святкувала жовта субмарина з рахунком 2:0.

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо пройшло бельгійське Брюгге завдяки виїзній перемозі, а Вільярреал здолав австрійський Зальцбург.