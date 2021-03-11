У Києві 11 березня через проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між київським Динамо та іспанським Вільярреалом, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Прес-служба КП Київський метрополітен повідомила, що обмеження можуть задіяти на станціях Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

— Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції Олімпійська. Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, – йдеться в повідомленні.

Також у Київському метрополітені додали, що відповідний механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Де дивитися Динамо — Вільярреал

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 Динамо вдома прийме іспанський Вільярреал.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1).

Це буде третя зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися ще у сезоні 2004/2005 в 1/16 фіналу Кубку УЄФА.

Джерело: КП Київський метрополітен