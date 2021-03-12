Форвард бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук потрапив у шорт-ліст лондонського Арсенала.

Каноніри наразі активно переглядають претендентів на заміну французу Александру Ляказетту, який влітку може перебратися до Іспанії.

Окрім Яремчука Арсенал також розглядає кандидатури французького форварда Одсонна Едуара, який наразі захищає кольори шотландського Селтіка, а також португальського футболіста Айнтрахта Андре Сілви.

У поточному сезоні Яремчук у складі Гента провів 32 матчі у всіх змаганнях, відзначившись 18 голами та зробивши п’ять гольових передач.

Після десяти турів англійської Прем’єр-ліги Арсенал перебуває на десятій сходинці, маючи в активі 38 пунктів. Лідером АПЛ продовжує залишатися Манчестер Сіті (68), кольори якого захищає українець Олександр Зінченко.

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Шевченко назвав склад на матчі відбору до ЧС-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, яких планує викликати на перший збір команди у 2021 році. У списку трійка форвардів, серед яких Роман Яремчук.

Джерело: Indosport