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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У шорт-ліст лондонського Арсенала потрапив український форвард

Форвард бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук потрапив у шорт-ліст лондонського Арсенала.

Роман Яремчук

Каноніри наразі активно переглядають претендентів на заміну французу Александру Ляказетту, який влітку може перебратися до Іспанії.

Окрім Яремчука Арсенал також розглядає кандидатури французького форварда Одсонна Едуара, який наразі захищає кольори шотландського Селтіка, а також португальського футболіста Айнтрахта Андре Сілви.

У поточному сезоні Яремчук у складі Гента провів 32 матчі у всіх змаганнях, відзначившись 18 голами та зробивши п’ять гольових передач.

Після десяти турів англійської Прем’єр-ліги Арсенал перебуває на десятій сходинці, маючи в активі 38 пунктів. Лідером АПЛ продовжує залишатися Манчестер Сіті (68), кольори якого захищає українець Олександр Зінченко.

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Джерело: Indosport

Фото: Dreamstime

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