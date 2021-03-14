Луганська Зоря приймала київське Динамо у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Запоріжжі на Славутич-Арені та завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0.

Рахунок у другому таймі матчу відкрив Артем Бесєдін після асисту від Сергія Сидорчука. А через кілька хвилин вже Сидорчук шедевральним ударом із-за меж штрафного майданчика вразив сітку воріт луганчан, відправивши кулястого в поперечку воріт, а потім у сітку.

Перемога дозволила підопічним Мірчи Луческу закріпити своє лідерське становище. Тепер біло-сині мають у своєму активі 43 очки. Луганська Зоря (32) йде третьою.

Донецький Шахтар, який відстає від киян на чотири пункти у таблиці, теж здобув впевнену перемогу. Гірники на НСК Олімпійський у Києві приймали чернігівську Десну, яку розгромили з рахунком 4:0.

Перший гол з пенальті реалізував Тете на 34-й хвилині матчу. А після перерви дублем у ворота суперника відзначився Манор Соломон і фінальну крапку у зустрічі поставив Тете.

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У наступному турі УПЛ Динамо прийме вдома Рух, а Шахтар завітає в гості до ФК Львів.

18 березня Динамо та Шахтар проведуть матчі-відповіді в 1/8 фіналу Ліги Європи. Біло-сині після поразки від Вільярреала у Києві, спробують реваншуватися в Іспанії, а гірники – на мажорній ноті закінчити єврокампанію матчем проти Роми у Києві.

Фото: FC Dynamo Kyiv