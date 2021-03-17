Колишній головний тренер загребського Динамо Зоран Мамич, якого засудили до чотирьох років та восьми місяців позбавлення волі у справі про шахрайство, заявив, що хавбек мадридського Реала Лука Модрич та захисник пітерського Зеніту Деян Ловрен теж причетні до злочину.

Після вироку Верховного суду Хорватії Мамич покинув пост наставника Динамо.

Зорана Мамича та його брата Здравко звинуватили у корупції та організованій злочинній діяльності, а точніше у розкраданні 17,3 млн з бюджету клубу з 2008 року і невиплаті податків у розмірі $1,8 млн.

Ймовірно, вони не декларували комісійні за перехід футболістів Динамо до іноземних чемпіонатів.

Здравко Мамича, який наразі перебуває у Боснії і Герцеговині, засудили до 6,5 років в’язниці. Також терміни отримали колишній директор клубу Дамір Врбанович (три роки) та податковий інспектор Мілан Пернар (три роки та два місяці).

Мамич заявив, що не вважає себе винним, але якщо його притягнули до відповідальності, то відповісти перед законом також повинні хорватські футболісти Деян Ловрен та Лука Модрич.

— Я виводив гроші з Динамо через Модрича та Ловрена. В одного з них, а саме у Модріча, все ще є кілька мільйонів євро на тому рахунку, який ми ділили на підставі приватного контракту. Модрич зняв ці гроші і виплатив їх членам моєї родини. Якщо брати Мамич повинні повернути гроші, то Ловрен та Модрич теж. Я не радію, я бажаю їм того ж, що і своїм дочкам. Я радий, що вони вийшли з гри, але вони співучасники, тому що гроші з бюджету у них. У суді вони сказали: Так, ми підписували контракти, ми брали ці гроші, – сказав Мамич.

18 березня загребське Динамо проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського Тоттенгема. У першому матчі шпори перемогли з рахунком 2:0.

Джерело: 24 sata

Фото: Depositphotos, GNK Dinamo Zagreb