Реал Мадрид приймав італійську Аталанту у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбулася у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано і завершилася з рахунком

Рахунок у матчі на 34-й хвилині першого тайму відкрив форвард вершкових Карім Бензема після помилки голкіпера бергамасків Марко Спортьєлло.

Згодом півзахисник гостей Руслан Маліновський отримав чудову нагоду зрівняти, але м’яч після його дальнього удару пролетів повз ліву стійку воріт Тібо Куртуа.

У другому таймі Вінісіус пробіг майже все поле, накрутив кількох гравців Аталанти, але не забив із семи метрів. На 58-й хвилині той же Вінісіус втік від Маліновського, але у штрафному на ньому сфолив Толої. Арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті реалізував Серхіо Рамос.

Під кінець зустрічі Луїс Муріель скоротив відставання у рахунку, відправивши м’яч зі штрафного під поперечку.

Втім фінальну крапку у матчі поставив гравець галактикос Лукас. Марко Асенсіо у штрафній Аталанти відпасував на Лукаса, який сповна скористався моментом, відправивши кулястого у нижній кут воріт.

Таким чином, за підсумками двох матчів 4:1 на користь Реала, який стає чвертьфіналістом поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

У першому матчі пари, що відбувся 24 лютого в Італії, мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобув мадридський Реал. Єдиний гол записав на свій рахунок Ферлан Менді під кінець зустрічі.