PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Баварія впевнено обіграла Лаціо вдома та вийшла в 1/4 Ліги Чемпіонів

У межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька Баварія приймала вдома італійське Лаціо. Зустріч пройшла у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена і завершилася рахунком 2:1 на користь німців.

Баварія - Лаціо

Рахунок у матчі на 33 хвилині першого тайму відкрили господарі – забив з пенальті нападник Роберт Левандовскі. Другий гол також оформили мюнхенці – на 73 хвилині Ерік Шупо-Мотінг подвоїв рахунок.

Автором голу престижу від італійців ледь не наприкінці гри став Марко Пароло (82 хв).

За підсумками двох матчів 6:2 далі проходить Баварія, а Лаціо вибуває з розіграшу турніру.

Читайте
Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Ще один італійський клуб вибув з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 березня Реал обіграв вдома Атланту у матчі-відповіді. Гра закінчилася поразкою італійців з рахунком 3:1.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка