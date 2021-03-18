У межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька Баварія приймала вдома італійське Лаціо. Зустріч пройшла у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена і завершилася рахунком 2:1 на користь німців.

Рахунок у матчі на 33 хвилині першого тайму відкрили господарі – забив з пенальті нападник Роберт Левандовскі. Другий гол також оформили мюнхенці – на 73 хвилині Ерік Шупо-Мотінг подвоїв рахунок.

Автором голу престижу від італійців ледь не наприкінці гри став Марко Пароло (82 хв).

За підсумками двох матчів 6:2 далі проходить Баварія, а Лаціо вибуває з розіграшу турніру.

Ще один італійський клуб вибув з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 березня Реал обіграв вдома Атланту у матчі-відповіді. Гра закінчилася поразкою італійців з рахунком 3:1.