17 березня відбувся матч плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Атлетіко.

Челсі впевнено обіграв РБ Лейпциг і вийшов до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів.

Зустріч пройшла на Стемфорд Бридж у Лондоні.

Рахунок: 2:0.

Стартові склади команд

Челсі: Менді, Рудігер, Алонсо, Аспілікуета, Вернер, Гаверц, Джеймс, Зієх, Зума, Канте, Ковачич.

Атлетико: Лоді, Фелікс, Карраско, Коке, Сауль, Льоренте, Облак, Савіч, Суарес, Тріпп’єр, Хіменес.

Гравець Челсі Хакім Зієх відкрив рахунок на 34-й хвилині матчу, скориставшись вдалою передачею Тімо Вернера.

Вже у другому таймі суддя тричі показував жовту картку гравцям Атлетіко, що на 82-й хвилині матчу завершилося вилученням з поля Стефана Савіча.

Другий гол забив гравець Челсі Крістіан Пулішич, який вийшов на заміну Хакіму Зієху. Блискавичне потрапляння у ворота суперника сталося вже під час додаткового часу.

Визначилися всі чвертьфіналісти ЛЧ

19 березня відбудеться жеребкування наступного етапу Ліги чемпіонів.

Учасниками 1/4 є Ліверпуль, ПСЖ, який вибив Барселону 10 березня, Реал, Порту і Манчестер Сіті.

Останніми пройшли клуби Челсі та Баварія, яка у матчі 17 березня обіграла Лаціо.