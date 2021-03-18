У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 київське Динамо на виїзді зіграє з іспанським Вільярреалом. Зустріч відбудеться 18 березня у Вільярреалі на арені Естадіо де ла Кераміка.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський телеканал Матч! Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 19 березня о 4.00 та 10.25 на каналі Футбол 1, а також в 18.30 на Футбол 2.

Це буде четверта зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися 11 березня у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві.

Гра завершилася впевненою перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 2:0. Голами у матчі відзначилися Торрес та Альбіоль.