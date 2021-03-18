Донецький Шахтар у четвер, 18 березня, проведе матч-відповідь на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти італійської Роми. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Роми приймають ставки з коефіцієнтом 2.65. Успіх гірників оцінюють в 2.70. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

На те, що вовки першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.96, а на підопічних Луїша Каштру — 1.98. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 15.5.

Матч довірили судити іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Антоніо Мігелем Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хав’єр Естрада Фернандес. Арбітри VAR: Алехандро Ернандес та Рікардо де Бургос.

Це буде восьма зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися 11 березня у Римі на Стадіо Олімпіко у межах першого матчу.