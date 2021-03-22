Український боксер Денис Берінчик здобув 15-ту перемогу на профі-рингу. Таким чином боксер захистив свій титул WBO International у легкій вазі.

Суперником 32-річного професійного боксера у цьому поєдинку став чемпіон WBO Latino чилійський боксер Хосе Санчес.

Сам бій відбувся в Броварах в рамках шоу від K2 Promotions (боксерської промоутерської компанії, заснованої братами Кличко).

Для українця це був вже четвертий захист титулу Інтернаціонального чемпіона. Денис Берінчик правим ударом нокаутував Санчеса, від такого удару чилієць ледь не впав.

Берінчик кинувся добивати суперника, проте рефері зупинив поєдинок, таким чином врятувавши Санчеса від серйозних травм.

Олександр Усик про менталітет українців

Професійний український боксер Олександр Усик вважає, що в українців є острах щодо демонстрації індивідуальності, а також у менталітеті закладено прагнення догодити всім.

Наприклад, українці часто не можуть висловити свою думку, тому що бояться бути розкутими. Сам Олександр Усик навчає дітей та зазначає, що вони нікому нічого не повинні. Щоб отримати результати, потрібно лише працювати над собою.