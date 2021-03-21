Футбольний клуб Динамо приймав вдома львівський Рух у матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги.

Зустріч відбулася на НСК Олімпійський та завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.

Олександр Караваєв забив у цій грі перші свої два голи за футбольний клуб Динамо, а між ними відзначився бразилець Сідклей, який повернувся до складу біло-синіх.

Львів також обіграв донецький футбольний клуб Шахтар. Матч пройшов у Харкові на стадіоні Металіст та завершився перемогою Львова з рахунком 3:2.

Донецький Шахтар у 19-му турі української Прем’єр-ліги сенсаційно поступився Львову. Львів’яни забили тричі, тоді як гірники змогли забити лише два голи.

Прем’єр-ліга 2020/2021

У наступному турі української Прем’єр-ліги Рух прийматиме вдома Зорю, а Динамо приїде в гості до ФК Олександрія. Водночас Шахтар зіграє з ФК Ворскла, Маріуполь з ФК Інгулець, а також ще декілька команд зіграють з супротивниками в УПЛ.

20-й тур Прем’єр-ліги відбудеться 3 квітня. Читайте останні новини спорту на сайті Факти ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv