У матчі першого туру відбору на ЧС-2022 збірна України на виїзді зіграє з командою Франції. Зустріч відбудеться 24 березня у Сен-Дені на арені Стад де Франс.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російський Матч ТВ.

У повторі матч можна буде переглянути 25 березня о 18.45 на каналі Футбол 1, а також 28 березня на каналі Футбол 2.

Це буде десята зустріч команд в історії. Востаннє вони зустрічалися не так давно – у жовтні минулого року у товариській зустрічі на Стас де Франс. Тоді підопічні Дешама завдали збірній України найбільшої поразки в історії з рахунком 7:1.

Синьо-жовті лише один раз святкували перемогу над збірною Франції. Це сталося у 2013 році у домашньому матчі відбору до ЧС-2014. П’ять разів перемога була на боці синіх, а ще тричі команди розходилися нічиєю.