Франція — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до ЧС-2022

Збірна України у середу, 24 березня, проведе перший матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені зіграють проти збірної Франції. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Дідьє Дешама. На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.32. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 11.50. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

На те, що Ле блю першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.30, а на підопічних Андрія Шевченка — 4.30. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 13.0.

Матч довірили судити німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Тобіасом Штілером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Крістіан Дінгерт.

Це буде десята зустріч команд в історії. Лише один раз синьо-жовті святкували перемогу над збірною Франції. Це сталося у 2013 році у відборі до ЧС-2014. П’ять разів перемога була на боці синіх, а ще тричі команди розходилися нічиєю.

Востаннє команди зустрічалися не так давно – у жовтні минулого року у товариській зустрічі на Стас де Франс. Тоді підопічні Дешама завдали збірній України найбільшої поразки в історії з рахунком 7:1.

Фото: Depositphotos, УАФ