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Тетяна Забожко |

Непогано: Зеленський привітав збірну України з футболу після матчу з Францією

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу із першим матчем відбору до чемпіонату світу 2022 року.

Володимир Зеленський

– Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – Ред.). Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Уперед, Україно! – порадів за збірну країни очільник держави у Twitter.

Матч Франція – Україна

24 березня відбувся матч Франція – Україна в межах відбору до чемпіонату світу 2022 року.

Збірна України зустрічалася з командою Франції у Сен-Дені. Гра завершилась із рахунком 1:1.

У наступному турі збірна України прийме Фінляндію у Києві 28 березня, а французи зіграють з командою Казахстану.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

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