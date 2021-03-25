Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу із першим матчем відбору до чемпіонату світу 2022 року.
– Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – Ред.). Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Уперед, Україно! – порадів за збірну країни очільник держави у Twitter.
Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad ???????????? Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021
Матч Франція – Україна
24 березня відбувся матч Франція – Україна в межах відбору до чемпіонату світу 2022 року.
Збірна України зустрічалася з командою Франції у Сен-Дені. Гра завершилась із рахунком 1:1.
У наступному турі збірна України прийме Фінляндію у Києві 28 березня, а французи зіграють з командою Казахстану.
Джерело: Володимир Зеленський