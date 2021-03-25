В Японії стартувала естафета олімпійського вогню

В Японській префектурі Фукусіма стартувала естафета олімпійського вогню, розпочавши відлік до першої міжнародної олімпіади, яка відбудеться під час пандемії коронавірусу.

Члени жіночої збірної Японії з футболу запалили олімпійський факел, доставлений з Греції.

Близько 10 тис. бігунів пронесуть естафету 47 префектурами Японії. Зокрема, олімпійський факел горітиме в спортивному комплексі в Фукусімі, де у 2011 році сталася аварія на АЕС.

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Перший етапі естафети не матиме глядачів для уникнення великого скупчення людей, а глядачам на інших ділянках доведеться носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Естафета завершиться 23 липня церемонією відкриття міжнародних спортивних змагань – Олімпійських ігор, які відбудуться в Токіо.

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, проте в березні минулого року в Японії ухвалили рішення перенести змагання на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Олімпіада проходитиме з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо проводитимуть без закордонних глядачів. Також на Олімпійські ігри не пустять іноземних волонтерів.

Такі обмеження запроваджено у зв’язку з пандемією коронавірусу в Японії. Уряд в країні побоюється поширення Covid-19 та його нових, недостатньо досліджених штамів.

Джерело: Devdiscourse