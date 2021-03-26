Українка стане однією з перших жінок, яка буде судити матч відбору на чемпіонаті світу з футболу 2022. Громадянку України Катерину Монзуль призначили на поєдинок між збірними Австрії та Фарерських островів, який пройде у Відні 28 березня.
Окрім неї, арбітром працюватиме також Стефані Фраппар – француженка. Вона судитиме гру Нідерланди — Латвія в Амстердамі за день до дебюту Монзуль.
Українка Катерина Монзуль судила матчі української Прем’єр-ліги. У 2015 році її призначили арбітром на фінальний матч жіночого чемпіонату світу.
Україна провела перший матч у відборі до ЧС-2022
Напередодні збірна України провела першу гру у відборі до чемпіонату світу. Українці зустрілися у поєдинку з французами, гра закінчилася рахунком 1:1.
Дивіться огляд матчу Україна – Франція на Фактах ICTV.
Джерело: Українська асоціація футболу