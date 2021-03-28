PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Де дивитися Україна — Фінляндія у кваліфікації до ЧС-2022

У другому матчі відбору на ЧС-2022 збірна України вдома прийме команду Фінляндії. Зустріч відбудеться 28 березня у Києві на арені НСК Олімпійський.

Україна - Фінляндія Яремчук

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3.

У повторі матч можна буде переглянути 29 березня о 3.40 на каналі Футбол 2.

Це буде третя зустріч команд в історії. До цього збірні теж зустрічалися у відборі на ЧС-2018 року. Тоді в обох матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

Читайте
Україна — Фінляндія: прогноз букмекерів на матч відбору до ЧС-2022

У перших матчах відбору на ЧС-2022 у групі D підопічні Андрія Шевченка розійшлися нічиєю із командою Франції у Сен-Дені, а фіни зіграли внічию зі збірною Боснії та Герцеговини 2:2.

Фото: УАФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка